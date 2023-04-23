‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

'Aile' dizisinin başrolünde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculukta değişkenliğe dikkat çekti. Önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülenen oyuncu, oynadığı rollerde tekrara düşmemeye özen gösterdiğini söyledi. Tatlıtuğ, "Yaptığım şeyin bir daha tekrarını yaparsam sıkılırım. O yüzden değişkenlik beni ayakta ve oyunculuk anlamında hayatta tutuyor" dedi. Tekrara düştüğünü anladığı zaman oyunculuğu bırakacağını belirten Tatlıtuğ, "Benim değişebiliyor olmam lazım ben değişmiyorsam oyunculuk yapmam. Sıkılmadığım ve değişebildiğim sürece bu işi yapmak istiyorum" diye konuştu.





