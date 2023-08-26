VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güneşte 10 milyar dolara yakın yatırım sahaya yansıdı
Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hakem heyetinde
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den eski golcüsü Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
Rusya: Kiev'in, Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişimi engellendi
26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:13:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:13:00

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

ABONE OL

Manken Özge Ulusoy oyunculuğa göz kırptı. Daha önce birkaç filmde yer alan Ulusoy, teklifler aldığını belirtti.

Manken Özge Ulusoy oyunculuğa göz kırptı. Daha önce birkaç filmde yer alan Ulusoy, teklifler aldığını belirtti. Ulusoy, "Çok şükür, bu yaz çok yoğun bir şekilde çalışarak geçiyor. Oyunculuk esasında benim yapmak istediğim bir şey. Ama yıllardır uzak durduğum için çok içinde olamadım. Bu yaz birkaç sinema filmi için senaryo okudum. Büyük keyif de alıyorum. İçime sinen bir proje olursa yapmam demiyorum" dedi.


Etiketler : Oyunculuğa yeşil ışık yaktı Manken Özge Ulusoy Oyunculuk
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX