Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Manken Özge Ulusoy oyunculuğa göz kırptı. Daha önce birkaç filmde yer alan Ulusoy, teklifler aldığını belirtti. Ulusoy, "Çok şükür, bu yaz çok yoğun bir şekilde çalışarak geçiyor. Oyunculuk esasında benim yapmak istediğim bir şey. Ama yıllardır uzak durduğum için çok içinde olamadım. Bu yaz birkaç sinema filmi için senaryo okudum. Büyük keyif de alıyorum. İçime sinen bir proje olursa yapmam demiyorum" dedi.



