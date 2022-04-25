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25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 12:00:00

Oyunculuğa yeşil ışık

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Popçu Zeynep Bastık, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Bastık, yazın turneye çıkacağını söyledi.

Popçu Zeynep Bastık, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Bastık, yazın turneye çıkacağını söyledi. Turne takvimi hakkında bilgi veren Bastık "Yurtiçi olmak üzere yurtdışında da turnelerim olacak. Şimdilik Almanya, İsveç ve İsviçre var. Diğer ülkeler de eklenecek" dedi. Habercilerin "Eskiden oyunculuk yapıyordunuz. Tekrardan düşünür müsünüz?" sorusuna Bastık, "Çok eskiden yapıyordum, tamamen de bırakmadım ama çok yoğun bir süreçten geçtiğim için o dönemler hiç düşünmüyordum ama olabilir, neden olmasın'' dedi.

Etiketler : zeynep bastık oyunculuk şarkıcı
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