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26 Aralık 2022 Pazartesi 13:21:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 13:21:00

Oyunculuğa ara vermek yok

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Tolga Sarıtaş'ın Baba dizisinin ekran macerası sona eriyor.

Tolga Sarıtaş'ın usta aktör Haluk Bilginer'le kamera karşısına geçtiği Baba dizisinin ekran macerası sona eriyor. Son set gününde Sarıtaş "Diziyi bitirdik. Çekimler güzel geçti. Biraz da duygusaldık tabii ki... Çok iyi anlayan bir ekiptik" dedi. Yakışıklı oyuncu, ekranlara ara vereceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi ve "Yok, ben dinleneceğim dedim sadece... Öyle bir başlık oldu. Yeni projeleri değerlendireceğim" diye konuştu.

Etiketler : tolga sarıtaş baba magazin
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