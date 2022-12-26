Oyunculuğa ara vermek yok

Tolga Sarıtaş'ın usta aktör Haluk Bilginer'le kamera karşısına geçtiği Baba dizisinin ekran macerası sona eriyor. Son set gününde Sarıtaş "Diziyi bitirdik. Çekimler güzel geçti. Biraz da duygusaldık tabii ki... Çok iyi anlayan bir ekiptik" dedi. Yakışıklı oyuncu, ekranlara ara vereceği yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi ve "Yok, ben dinleneceğim dedim sadece... Öyle bir başlık oldu. Yeni projeleri değerlendireceğim" diye konuştu.

