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30 Ocak 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 14:30:00

Oyuncular sette dedikodu yapamıyor

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan Uğur Aslan açıklamalarda bulundu.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan Uğur Aslan açıklamalarda bulundu. Aslan, yapımın senaristliğini eşi Sema Ergenekon'un yaptığını söyledi ve bu yüzden sette oyuncuların dedikodu yapamadıklarını belirtti. Aslan, "Oyuncular, sette senariste laf geçirmeyi çok severler. Geçen gün, Kaan, Pınar ve yönetmenimiz senaryo hakkında bir şey konuşuyorlardı. Ben de kafam dalgın bir şekilde yanlarında duruyordum. Ali Bilgin döndü ve "Ya şimdi senin yanında da bunları konuşuyoruz ama" dede. Ben de "Merak etme, ben çok iyi sır tutarım" dedim.

Etiketler : Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz yargı set dedikodu
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