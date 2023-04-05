Oyuncular farkındalık filminde

Ünlü isimler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü için bir araya geldi. Özge Özder, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Özge Yağız ve Pelin Akil, farkındalık filmine imza attı. Yapımda ünlülere 'Badi' adı verilen animasyon bir köpek eşlik etti. Filmde Haluk Bilginer seslendirme yaptı. Pinhani'nin projeye verdiği şarkıyı, Sertab Erener söyleyerek destek oldu. "Beni Sen İnandır" adlı farkındalık filmi, sokakta ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının yaşadığı zorluk ve şiddete dikkat çekiyor.