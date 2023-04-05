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05 Nisan 2023 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 13:00:00

Oyuncular farkındalık filminde

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Özge Özder, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Özge Yağız ve Pelin Akil gibi ünlü isimler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü için bir araya geldi.

Ünlü isimler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü için bir araya geldi. Özge Özder, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Özge Yağız ve Pelin Akil, farkındalık filmine imza attı. Yapımda ünlülere 'Badi' adı verilen animasyon bir köpek eşlik etti. Filmde Haluk Bilginer seslendirme yaptı. Pinhani'nin projeye verdiği şarkıyı, Sertab Erener söyleyerek destek oldu. "Beni Sen İnandır" adlı farkındalık filmi, sokakta ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının yaşadığı zorluk ve şiddete dikkat çekiyor.

Etiketler : dünya sokak hayvanları günü farkındalık oyuncu

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