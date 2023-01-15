Oyuncular bölüm başı ücretlerine zam yaptı! Kıvanç Tatlıtuğ kapıyı 'milyon'dan açtı

Türk televizyonlarında izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncuların, 2023 sezonu için alacakları ücretler belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Özdemir, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Ebru Şahin, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı listede 1 milyon TL'ye kadar çıkan bölüm başı ücretleri dudak uçuklatırken, en düşük haftalık ücretin 100 bin TL olduğu görüldü. Uzun süredir ara verdiği ekranlara 'Aile' dizisiyle geri dönen Kıvanç Tatlıtuğ, bölüm başı 1 milyon TL kazançla zirvenin sahibi oldu. 'Yalı Çapkını' dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ise haftalık 100 bin TL kazanıyor.



İşte oyuncuların bölüm başı aldıkları ücretler:

Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon TL

Engin Akyürek: 500 bin TL

Demet Özdemir: 500 bin TL

Serenay Sarıkaya: 500 bin TL

Hande Erçel: 300 bin TL

Ebru Şahin: 300 bin TL

Birce Akalay: 250 bin TL

Neslihan Atagül: 250 bin TL

İbrahim Çelikkol: 250 bin TL

Mert Ramazan Demir: 100 bin TL

Afra Saraçoğlu: 100 bin TL