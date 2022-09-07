Oyuncu yetiştirecek

En son ekranlara veda eden 'Kırmızı Oda' dizisinde yer alan oyuncu Beyti Engin, akademi kurdu. Oyuncu, bir üniversitesiyle anlaşarak sinema ve televizyon sektörüne yeni oyuncular yetiştirecek. Engin, "Sistemi sanatın, bilimin ve teknolojinin ışığında güncelleyip katılımcıların yeni beceriler elde ederek hem öğrenip hem deneyim kazanabilecekleri yeni bir alternatif eğitim modeli olarak tasarladık" diye konuştu