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07 Eylül 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 14:30:00

Oyuncu yetiştirecek

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En son ekranlara veda eden 'Kırmızı Oda' dizisinde yer alan oyuncu Beyti Engin, akademi kurdu.

En son ekranlara veda eden 'Kırmızı Oda' dizisinde yer alan oyuncu Beyti Engin, akademi kurdu. Oyuncu, bir üniversitesiyle anlaşarak sinema ve televizyon sektörüne yeni oyuncular yetiştirecek. Engin, "Sistemi sanatın, bilimin ve teknolojinin ışığında güncelleyip katılımcıların yeni beceriler elde ederek hem öğrenip hem deneyim kazanabilecekleri yeni bir alternatif eğitim modeli olarak tasarladık" diye konuştu

Etiketler : Oyuncu yetiştirecek Kırmızı Oda Beyti Engin
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