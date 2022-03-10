Oyuncu şarkıyı söylemeli

Dilberay'ı canlandıran Büşra Pekin, 'biyografi filmlerinde oyuncu kendi sesini kullanmalı mı' tartışmasıyla ilgili konuştu: "Ben söylemekten yanayım."

'Dilberay' ve 'Bergen' filmlerinin vizyona girmesiyle başlayan 'biyografi filmlerinde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylememeli' tartışması büyüyor. Sanat camiasını ikiye bölen polemiğe Büşra Pekin de dahil oldu. 'Dilberay'ın hayatını anlatan filmde Dilber Ay'ı canlandıran oyuncu, 'Söylemezsem Olmaz' programında eleştirileri yersiz buldu. Pekin, "Seyircilerden Bergen ve Dilberay filmlerini gitmelerini istiyorum. Bergen filmini de izlemek istiyorum. Şarkıcının hayatını ya da buz patencinin hayatını anlatıyorsan zaten onun öncesinde eğitim alıyorsun. Ben de oyuncunun şarkıyı kendisinin söylemesi taraftarındayım" dedi.