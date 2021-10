Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu Akın Akınözü, ABD'li gazeteci ve senaryo yazarı Monica Mendoza ile bir röportaja imza attı. Yeni projesi 'Kaderimin Oyunu'nu anlatan Akınözü, Cemal karakteri için "Öğrenecek çok şey var. Bu karakter bana neyi keşfedeceğime dair vizyonunu verdi. Hikayenin adı The Game of My Destiny ve sanki -tam anlamıyla- kaderimin oyunuymuş gibi hissettiriyor" ifadelerini kullandı. Akınözü, "Geçmişte oyuncu olma kararını vermeseydim büyük bir hata olurdu" diye de ekledi.