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05 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00

Oyun değil evleniyoruz

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Oyuncu Orçun Kaptan gönlünü meslektaşı Damla Cercisoğlu'na kaptırmıştı. Uzun zamandır aşk yaşayan çift evlilik kararı aldı.

Oyuncu Orçun Kaptan gönlünü meslektaşı Damla Cercisoğlu'na kaptırmıştı. Uzun zamandır aşk yaşayan çift evlilik kararı aldı. 10 Eylül'de nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin davetiyesi büyük ilgi gördü. Çift, sosyal medya hesaplarından düğün davetiyesini paylaşıp evleneceklerini takipçilerine duyurdu. Kaptan paylaşımına, "Böyle iki insanın davetiyesi bizce böyle olmalıydı. Oyun sananlar olmuş" notunu düştü.

Etiketler : Oyun değil evleniyoruz Oyuncu Orçun Kapta Damla Cercisoğlu
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