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30 Ocak 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 20:00:00

Oynadığı karakteri çok sevdi

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Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaştığı 'Destan' dizisinde rol alan Burak Tozkoparan, canlandırdığı Temur adlı karakterle ilgili "Vicdanlı, samimi, gerçek.

Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin paylaştığı 'Destan' dizisinde rol alan Burak Tozkoparan, canlandırdığı Temur adlı karakterle ilgili "Vicdanlı, samimi, gerçek. Ne yapacağı belli olmuyor. Arkadan iş çevirmeyi, yalanı dolanı, hesap yapmayı çok seven bir karakter değil. Bu bazen başına bela açabiliyor. Böyle dik duran, sözünün eri bir karakteri oynamak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Etiketler : Oynadığı karakteri çok sevdi Ebru Şahin Edip Tepeli
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