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21 Ocak 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 11:30:00

Öyle bir şey olabilir mi!

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Hande Erçel, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu meslektaşı Demet Özdemir'in kendisini Instagram'da takipten çıkmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Hande Erçel, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu meslektaşı Demet Özdemir'in kendisini Instagram'da takipten çıkmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Özdemir'in daha çok dizi teklifi alması sebebiyle Erçel'i sosyal medyadan sildiği konuşuluyordu. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Erçel, "Öyle bir şey olabilir mi!" demekle yetindi.

Etiketler : Hande Erçel Demet Özdemir Instagram
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