31 Aralık 2020 Perşembe 03:01:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 08:36:00
Öykü Çelik'ten Survivor vedası
Survivor 2021'e katılacak olan Öykü Çelik, yolculuğa çıkmadan arkadaşlarıyla veda yemeği yaptı.
Önümüzdeki günlerde çekimler için Dominik’e gidecek olan Öykü Çelik, sevdikleriyle keyifli bir akşam yaşadı.
- Yavuz Bingöl'den Mehmet Akif Ersoy eleştirilerine yanıt: Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey! Ruhunu incittiler
- Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu 2021'de evlenmek istiyorlar
- Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi
- Sürprizler yolda
- Pelin Karahan'dan film sonrası dizi geliyor
- Gülşen'i tanıyabilene aşk olsun