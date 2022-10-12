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12 Ekim 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 09:30:00

Oturmak sigara içmek kadar zararlı

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Araştırmalar 'oturmanın yeni sigara içmek olduğunu' hatta yaşam süresini daha olumsuz şekilde etkilediğini gösteriyor.

Araştırmalar 'oturmanın yeni sigara içmek olduğunu' hatta yaşam süresini daha olumsuz şekilde etkilediğini gösteriyor. Hareketsiz bir yaşam ile obezite, kalp-damar hastalıkları ve osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır. Uzman Dr. Serhat Korkmaz, "Her geçen gün oturarak her zamankinden daha fazla zaman geçiriyoruz. İş yerinde, işe giderken veya evde bilgisayar karşısında olsun, bu hareketsiz yaşam tarzı sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Fiziksel aktivite bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın korunması ve iyileştirilmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Günlük yaşamı mümkün oldukça aktif geçirmek sağlıklı bir yaşam için atılacak ilk adımdır. Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin farklı yaş gruplarındaki insanların sağlığına aşağıda sıralanan başlıklarda büyük katkıları olmaktadır. Yürüyüş yapmak, her yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir" dedi.

Etiketler : Oturmak sigara içmek kadar zararlı aerobik obezite kalp-damar hastalıkları
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