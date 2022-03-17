VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağrı'da mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
THY Çanakkale şehitlerini tarihi mektuplarla andı
Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücreti açıklaması
Türkiye ve AB arasında 3 yıl sonra bir ilk!
Başkan Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ukrayna: Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Küresel ekonomide enflasyon çıkmazı: Bir psikolojik savaş mücadelesi
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiğdemler çiçek açtı
Benzin ve motorinde indirim
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor
Başkan Erdoğan: Sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık
"İnsani durum giderek kötüleşiyor"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Otobüs şoförü olacak
Sevenleriyle buluşuyor
Müziğe el attı
Virüs sarstı
Yüzüğünü sakladı
Malaga'da festivale katılacak
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
Teklisine Grammy desteği
17 Mart 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 15:30:00

Otobüs şoförü olacak

ABONE OL

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, durdurulamıyor.

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, durdurulamıyor. Adrenalin ve hız tutkunu olan Sarıoğlu, D sınıfı otobüs ehliyeti aldı. Lüks hayatıyla adından söz ettiren Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önünde poz verdiği bir karesini yayınladı. Sarıoğlu'nun hayranları, 'Artık takımı sen taşırsın', 'Azmine hayranım', 'Valla ehliyet bırakmadınız alacak' gibi yorumlarda bulundu.

Etiketler : Otobüs şoförü olacak Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu Yağmur Sarıoğlu
‘Münaşaka'İstanbul'da

‘Münaşaka'İstanbul'da
Kahkaham şifa dağıtıyor

Kahkaham şifa dağıtıyor
Dağda enerji topladı

Dağda enerji topladı
Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı

Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı
Eksi 5 derecede büyük ilgi

Eksi 5 derecede büyük ilgi
Oyuncunun emeklisi olmaz

Oyuncunun emeklisi olmaz
10 video klip

10 video klip
Ceceli ile telefonda düet

Ceceli ile telefonda düet
20 şehir dolaşacaklar

20 şehir dolaşacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER