Otobüs şoförü olacak

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, durdurulamıyor. Adrenalin ve hız tutkunu olan Sarıoğlu, D sınıfı otobüs ehliyeti aldı. Lüks hayatıyla adından söz ettiren Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önünde poz verdiği bir karesini yayınladı. Sarıoğlu'nun hayranları, 'Artık takımı sen taşırsın', 'Azmine hayranım', 'Valla ehliyet bırakmadınız alacak' gibi yorumlarda bulundu.