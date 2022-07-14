Otizmli çocuklara destek

En son 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide rol alan Esengül Aypek, 16 Temmuz olan doğum gününü Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na bağışladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından ''Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacaktır'' diyerek bağış kampanyası detaylarını içeren bir paylaşım yaptı.