'Öteki' de buluştular

Emin Alper'in Dostoyevski'nin adlı aynı eserinden uyarladığı ve yönettiği 'Öteki'nin galası gerçekleşti. Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın performansıyla sahnelenen oyunu izlemeye Nuri Bilge Ceylan, Dilan Çiçek Deniz, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Cansu Tosun, Erkan Kolçak Köstendil ve Damla Sönmez gibi isimler katıldı. Yıldırım, "Filmimiz 'İyi Bir Aile Değiliz' bitti. Her şey çok güzeldi. Bugün bu oyun için geldik. Oyunu çok merak ediyoruz" dedi. Sevgilisine destek veren Deniz ise, "Ben filmi çok beğendim. Mutlaka gidilmesi gerekiyor" dedi. Cansu Tosun - Erkan Kolçak Köstendil çifti de "Bizi harika bir oyun bekliyor. O yüzden koştur koştur geldik" dedi.