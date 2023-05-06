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06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:27:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:27:00

Oslo'da Barış Manço rüzgarı

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Arctic Monkeys, Norveç'te verdiği konserde Barış Manço'nun bir şarkısını çaldı.

Dünyanın en ünlü rock gruplarından birisi olan Arctic Monkeys, Norveç'te verdiği konserde Barış Manço'nun bir şarkısını çaldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de de konser veren İngiliz rock müzik grubu Avrupa'da turnesine devam ediyor. Oslo'da hayranlarıyla bir araya gelen grup, sahneye çıkmadan önce dinleyicilere Barış Manço 'Halhal' şarkısını dinletti. Yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu konser alanında olan Türk dinleyiciler, Manço'nun şarkısının çaldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Etiketler : arctic monkeys barış manço halhal
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