Oscar'dan umutlu değil

Eski eşi Kerem Göğüş'le birlikte dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada beraat eden Wilma Elles, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu avukatıyla City's'te yemek yedi. Amerika'da rol aldığı 'Silver Carnation' adlı filmi Oscar'a aday adayı olan oyuncu, "ABD'de bir projede yer aldım. Oscar Akademi'de aday adayı olmuştu, ama fazla umudum yok" dedi.