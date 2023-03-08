Oscar'a kardeşi gidecek diye üzgün

Los Angeles'ta 13 Mayıs'ta ilk çocuğunu dünyaya getiren Rihanna, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda adını henüz açıklamadığı oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Rihanna, sosyal medya hesabından kendisiyle birlikte Oscar'a gidemediği için üzülen oğlunun fotoğraflarını yayınladı. Paylaşımına esprili bir not düşen şarkıcı, açıklamasında "Oğlum Oscar kendisinin değil de kardeşinin gideceğini öğrendiğinde..." ifadelerine yer verdi. Rihanna, 12 Mart 2023'te düzenlenecek olan 95'inci Oscar Ödülleri töreninde de sahne alacak.