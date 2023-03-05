Oscar dağıtacaklar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 12 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle 95'inci kez sahiplerini bulacak. Amerika'nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel'ın geçtiğimiz aylarda üçüncü kez Oscar sahnesine döneceği ortaya çıkmıştı. Bu yıl yıldızlarla dolu bir şovun gerçekleşmesini beklenen Oscar Ödül Töreni'nde sunuculuk yapacak isimler belli oldu. İşte şimdiye kadar açıklanan isimler: Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Kapat, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordanü, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña, Donnie Yen.