Oryantallikten solistliğe geçti

Uzun yıllar sergilediği dans gösterileri ile adını tüm dünyada duyuran Didem Kınalı, bu sefer aynı sahnelerde solist olarak boy göstermeye başladı. Oryantallikten solistliği geçiş yapan Didem Kınalı, doğum günü olan 6 Haziran'da Yıldız Tilbe imzalı ilke teklisi 'Vay Be'yi müzikseverlerle buluşturacak. Heyecanlı olduğunu belirten Kınalı, "Sesi olan da olmayan da şarkı söylüyor camiada. Çok heyecanlı olsam da ses konusunda kendime güveniyorum. Büyük ustaların onayını alarak bu işe soyundum açıkçası" dedi.