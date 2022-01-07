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07 Ocak 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 09:30:00

Oryantalden daha rahat giyinenler var

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Alişan, bir radyo programında meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, isim vermeden cesur giyinen sanatçıları eleştirdi.

Alişan, bir radyo programında meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, isim vermeden cesur giyinen sanatçıları eleştirdi.

TRT'de program yapan Alişan, katıldığı bir radyo programında samimi açıklamalarda bulundu. 'Yandaş sanatçı' eleştirilerine tepki gösteren Alişan, ''Müzikte torpil olamaz. Belki şöhret olabilirsin ama para kazanamazsın. Arz talep meselesidir. Maddi gücünle bir şarkı yaparsın eğer o şarkı sevilmez veya bir kulüpte sahneye çıkıp dolduramazsan sahibi seni bir daha çıkarmaz ki. Yani müzikte torpil olmaz'' dedi. Gece kulüplerinde yeni çıkmaya başlayan Alişan, ''Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım'' dedi.

BUSE'NİN KURALLARI VAR

Alişan oryantal Didem'in kıyafetini kapalı bulanlara ise ''Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde'' diyerek cesur giyinen sanatçılara göndermede bulundu. Alişan, Burak ve Eliz'e ilerleyen yıllarda kardeş düşündüklerini söyledi. ''Buse'ye gelen senaryolarda kurallarınız var mı?'' sorusuna Alişan, 'Buse'nin, kendine göre kuralları var. Kıskanmayız birbirimizi... Zaten seçtiğin hayat arkadaşı aynı kafadaysanız hiçbir sorun çıkmıyor. Ama evlilik hafife alınmaması gereken bir şey. Anlaşamadık boşanırız diyorlar. O yüzden anne-babalarımızı tebrik etmek lazım' diye konuştu.

Etiketler : Oryantalden Alişan Didem
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