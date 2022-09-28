Ortaköy yerine Adana'ya gitti

Şarkıcı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri'ne davet edildi. Adana'ya çağrıldığını düşünen Levent şehre gitti. Kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi aradığında ise gerçek ortaya çıktı. Organizasyonun İstanbul'da olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı, Vali ile telefonda aralarında geçen konuşmayı sosyal medyadan yayınladı. Levent, "Sayın valim sabah kahvaltı nerede?' diyerek aradım Elban da, 'Ortaköy'de' dedi. Bende 'Ortaköy! Ama ben Adana'ya geldim' dedim. Sayın vali de, 'Yapmayın ya' dedi'' sözleriyle takipçilerini gülümsetti.