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05 Aralık 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 13:30:00

Ortak doğum günü kutlaması

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Oyuncu Azra Akın ve eşi Atakan Koru önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Oyuncu Azra Akın ve eşi Atakan Koru önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Çift, Şişko Perihan adlı mekanda eşiyle doğum günlerini arkadaşlarıyla kutladı. Çıkışta keyifli oldukları görülen çiften Akın, "Arkadaşlarımızla beraber bir kutlama yaptık. Atakan'ın 30 kasım benim de, 8 aralık eşim ile benim doğum günümü birleştirdik, sevdiğimiz dostlarımızla bir araya geldik" dedi. Akın, 40 yaşına bastığını söyledi.

Etiketler : Ortak doğum günü kutlaması Azra Akın Atakan Koru
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