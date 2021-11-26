Ortaç'ın kabusu İstanbul'da

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın 'Şeytan görsün yüzünü' dediği İrlandalı model eski eşi Chloe Loughnan, Türkiye'ye geldi. Model, önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Ortaç'ın 700 bin lira nafaka borcu yüzünden şarkıcının evine haciz gönderen Loughnan, "Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul'a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız" dedi.