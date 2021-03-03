Ortaçağ'da mı yaşıyoruz?

Sosyal medyada hayvanlara yapılan işkence videolarını izlemekten büyük üzüntü duyan Nebahat Çehre, önceki gün izlediği bir videoyaya tepki gösterdi. İki yavru köpeğin eziyetlerine sessiz kalamayan Çehre, ''Ne oluyor benim ülkeme. Kadınlara, kedilere, köpeklere, kuşlara... Vahşice, işkenceyle öldürmeler. Biz Ortaçağ mı yaşıyoruz?' yazdı.

