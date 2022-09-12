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12 Eylül 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 10:30:00

Ortaç'a dava şoku

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Serdar Ortaç'a mahkeme yolu göründü. Noah Entertainment şirketi ödeme almasına rağmen festivalde sahneye çıkmayan Ortaç'a dava açıyor.

Serdar Ortaç'a mahkeme yolu göründü. Noah Entertainment şirketi ödeme almasına rağmen festivalde sahneye çıkmayan Ortaç'a dava açıyor. Ortaç, Kadıköy'de düzenlenen Noah Festival'de önceden duyurulmasına rağmen sahneye çıkmamış avukatı da "Noah Fest ile anlaşmamız bulunmamaktadır" açıklamasını yapmıştı. Karşı tarafın avukatı konser için yüklü ödeme yapıldığını buna rağmen sahneye çıkmayıp aynı gün başka yerde konser veren Ortaç hakkında hukuki işlemleri başlatacaklarını açıkladı.

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Etiketler : Serdar Ortaç Noah Festival Kadıköy
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