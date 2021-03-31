Ormana taşınıyor

Ulus'ta yaşayan Sertab Erener, şehir karmaşasından kaçmak harekete geçti. Sanatçı, Kemerburgaz'da ormanın içerisinde yer alan villalardan kendisine yer bakıyor.



Emre Kula ile evlendikten sonra Ulus'ta yaşayan Sertab Erener, yeniden adres değiştirmek istiyor. Pandemi döneminde Bodrum'daki yazlığına kaçan ve uzun süredir orada sakin bir yaşam içinde olan şarkıcı, İstanbul'daki hayatını da değiştirmeye karar verdi. Sertab Erener, şehirden uzak doğayla iç içe bir ev arayışına girdi. Erener, Nil Karaibrahimgil ile evli olan ağabeyi Serder Erener'e komşu olmak için Zekeriyaköy'den orman içindeki bir siteden ev arayışına girdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek ağabeyinden bu konuda yardım isteyen Sertab Erener, Bodrum'da olduğu için ev bakma işlemlerini de ağabeyi Serdar Erener'e emanet etti.

