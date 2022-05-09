Orkide Yıldız'dan

Sibel Can, Cahide Palazzo sahnesinde ünlü isimleri ağırladı. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Yıldız Tilbe ve Sinan Özen vardı. Daha önce hiçbir konsere gitmeyen Tilbe dinleyici olarak gittiği Can'a büyük bir saksıda dev orkide yaptırdı. Sanatçı, dostuna jest yaparak 'Haberi Olsun' şarkısını okurken Tilbe ise dansıyla eşlik etti. Neşeli halleri gözlerden kaçmayan Can ''Sahne benim doğal ortamım. Sizleri mutlu gördükçe ben daha da mutlu oluyorum'' dedi.