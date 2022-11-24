'Yasak Elma' dizisinin Yeniköy'deki çekimlerine Feryal Gülman ve arkadaşları sürpriz ziyaret yaptı. Eda Ece, o anları, "Orijinal kadro geldi. Feryal Hanım burada, Ender'i yenemezsem ona soracağım" dedi.

Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Şevval Sam'ın başrolünü paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinin çekimlerine sürpriz bir ziyaret yapıldı. Yapımda 'Yıldız Argun' karakterini oynayan Eda Ece'nin Yeniköy'deki yalıda gerçekleşen sete cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, Gülay Kamaz, Nigar Helmi ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler ziyaret etti. Fenomen diziye ilham olduğu söylenen Gülman ailesinden Feryal Gülman ve arkadaşlarını ziyaretini Eda Ece sosyal medya hesabından "Orijinal kadro geldi. Feryal Hanım burada, Ender'i yenemezsem ona soracağım" diyerek paylaştı. Oyuncu, çekim arasında Yeniköy'deki yalıda Boğaz'a karşı Gülman ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Gülman, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak ölümsüzleştirdi.