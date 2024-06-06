"Hayatım film olmasın"

Müziğin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay hayatının film yapılmasını istemiyor.

Gencebay son dönemde popüler olan "biyografi filmler" ile ilgili konuştu.

"MUTLU BÜYÜDÜM"

"Baba" lakaplı sanatçı "Ben hayatımın film olmasını istemiyorum.

Filmlerde çeşitli konular arıyorlar, ben son derece mutlu büyüdüm" dedi.

"MAYO HADİSESİ"NE TEPKİ

Orhan Gencebay şarkıcı Hadise'nin mayo ile 10. yıl marşı söylemesini de eleştirdi.

"Mayo deniz kenarında giyilir" diyerek tepkisini ortaya koydu.