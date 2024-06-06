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06 Haziran 2024 Perşembe 14:04:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 14:04:00

Orhan Gencebay: Hayatım film olmasın

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Arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isimlerin hayatlarının film olması ile ilgili görüşleri sorulan Orhan Gencebay, "Hayatım film olmasın" dedi.

Müziğin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay hayatının film yapılmasını istemiyor.

Gencebay son dönemde popüler olan "biyografi filmler" ile ilgili konuştu.

"MUTLU BÜYÜDÜM"

"Baba" lakaplı sanatçı "Ben hayatımın film olmasını istemiyorum.

Filmlerde çeşitli konular arıyorlar, ben son derece mutlu büyüdüm" dedi.

"MAYO HADİSESİ"NE TEPKİ

Orhan Gencebay şarkıcı Hadise'nin mayo ile 10. yıl marşı söylemesini de eleştirdi.

"Mayo deniz kenarında giyilir" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Etiketler : orhan gencebay hadise magazin mayo
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