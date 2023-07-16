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16 Temmuz 2023 Pazar 08:16:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 08:16:00

Orhan Baba tekneden düştü

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Orhan Gencebay talihsiz kaza sonucu hastanelik oldu.

Orhan Gencebay talihsiz kaza sonucu hastanelik oldu. Gencebay, birkaç gün önce, eşi Sevim Emre'yle birlikte Anadoluhisarı'ndaki bir restorana yemeğe gitti. Gece sonunda restoranın teknesiyle Baltalimanı'ndaki yalı dairesinin önüne bırakılan Gencebay, tekneden inerken dengesini kaybedip düştü. Kalçası ve sırtı yere vuran Gencebay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, vücutta kırık ve çatlak olmadığı, darbeye bağlı çeşitli ezilmeler bulunduğu görüldü. Gencebay sağlık durumu hakkında "Çok şükür iyiyim; önemli bir kazaydı, Allah korudu beni" dedi.

Etiketler : Orhan Baba tekneden düştü Orhan Gencebay Anadoluhisarı Baltalimanı
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