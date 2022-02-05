Organize dizi

Yönetmen- oyuncu Yılmaz Erdoğan, gişede izlenme rekorları kıran 'Organize İşler' filminin üçüncüsünün dizi olarak çekeceğini açıkladı. Erdoğan, Köyceğiz'deki çiftliğinde senaryoyu yazmaya başladığını söyledi. 8 bölüm olarak planlanan dizinin çekimlerine ağustos ya da eylül ayında başlayacağını belirten Erdoğan, eski filmden de bazı oyuncuların dizi versiyonunda yer alacağını belirtti. Projesini ilk kez açıklayan Erdoğan, "Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek" açıklamasında bulundu. 'Organize İşler' filminin ilk serisinde Tolga Çevik ve Demet Akbağ oynamıştı. İkinci seri 'Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral yer almıştı.

