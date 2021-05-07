Organik tarımla dinleniyor

TRT 1'de yayınlanmaya başlayan 'Mavera'da rol alan türkücü Zara, organik tarıma el attı. Pandemide doğal yaşama geçen sanatçı, sebze ve meyvesini kendi bahçesinde yetiştiriyor. Sezon arasında doğayla iç içe zaman geçiren Zara, "Bahçeyle ilgilenmek beni dinlendiriyor. Bu sayede hem deşarj oluyor, hem de organik besleniyoruz. Doğayla bütünleşiyorum, ruhsal olarak dinleniyorum' diye konuştu.



