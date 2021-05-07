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07 Mayıs 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 15:30:00

Organik tarımla dinleniyor

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TRT 1'de yayınlanmaya başlayan 'Mavera'da rol alan türkücü Zara, organik tarıma el attı.

TRT 1'de yayınlanmaya başlayan 'Mavera'da rol alan türkücü Zara, organik tarıma el attı. Pandemide doğal yaşama geçen sanatçı, sebze ve meyvesini kendi bahçesinde yetiştiriyor. Sezon arasında doğayla iç içe zaman geçiren Zara, "Bahçeyle ilgilenmek beni dinlendiriyor. Bu sayede hem deşarj oluyor, hem de organik besleniyoruz. Doğayla bütünleşiyorum, ruhsal olarak dinleniyorum' diye konuştu.


Etiketler : mavera zara organik tarım
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