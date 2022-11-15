Operasyon pozu

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Teşkilat' tam gaz yoluna devam ediyor. Yapımın başrolünde yer alan Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu, sosyal medya hesaplarından set hallerini paylaştı. Yıldırım ve Yurtçu gönderilerine "Operasyondayız, sonra ara" notunu düştü. Yıldırım, geçtiğimiz hafta ilk kez babalık sevinci yaşamış ve kızı Miray'ı kucağına almıştı.