Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Menajer Aslı İslamoğlu, sözleşmeyi haksız ve tek taraflı feshettiği iddiasıyla 10 yıl önce oyuncu Onur Tuna'ya karşı açtığı davayı kaybetti. İslamoğlu, Onur Tuna'nın film şirketiyle sözlü anlaşma yaparak, ajans komisyonunu ödememek için sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini iddia etti. Menajer, 100 bin dolarlık cezai şart parasının tahsili için Tuna'ya dava açtı. Mahkeme, Tuna'nın 50 bin lira cezai şart parasını ödemesine karar verdi ancak oyuncu, davayı istinafa taşıdı. İstinaf, dosyayı bozdu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, gerekçesi sonradan açıklamak üzere Aslı İslamoğlu'nun davası reddedildi.

NESLİHAN KESKİN