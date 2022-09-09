Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

'Mahkum' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen ve bu konudaki sorulara da hep tepkiyle yaklaşan Tuna, bir ilke imza attı. 25 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayan Tuna "Güzel sevgilim. İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol" notunu düştü.





