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23 Şubat 2024 Cuma 07:01:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 07:01:00

Onur Saylak kayakta ayak kaslarını yırttı

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Oyuncu Onur Saylak talihsiz bir kaza geçirdi. Onur Saylak, kış tatilinde kayak yaparken sakatlandı.

Çağatay Ulusoy'la birlikte 'Gaddar' dizisinde yer alan oyunu Onur Saylak talihsiz bir kaza geçirdi. Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün'le evliliğinden olan kızları Maya ve Toprak'la gittikleri kış tatilinde kayak yaparken sakatlandı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak kaslarını yırttığı öğrenildi. Önceki akşam katıldığı bir davette ayağında takılan atelle görüntülenen Saylak, "Çocukların gazına geldim, biraz böyle oldu. Kaslarımda yırtık oluştu" dedi. Saylak'ın 1 ay boyunca atel kullanacağı öğrenildi.

Etiketler : onur saylak kaza gaddar kayak
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