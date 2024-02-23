Çağatay Ulusoy'la birlikte 'Gaddar' dizisinde yer alan oyunu Onur Saylak talihsiz bir kaza geçirdi. Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün'le evliliğinden olan kızları Maya ve Toprak'la gittikleri kış tatilinde kayak yaparken sakatlandı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak kaslarını yırttığı öğrenildi. Önceki akşam katıldığı bir davette ayağında takılan atelle görüntülenen Saylak, "Çocukların gazına geldim, biraz böyle oldu. Kaslarımda yırtık oluştu" dedi. Saylak'ın 1 ay boyunca atel kullanacağı öğrenildi.