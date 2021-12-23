Onun adını anmayın!

İkimizin Sırrı dizisinde rol alan oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam, trafikte habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yeni yılı evde karşılayacağını söyleyen Özdemir, eski sevgilisi şef Yağız İzgül hakkında konuştu. "Şu an hayatımda bambaşka biri var'' diyen Özdemir ''Onun adını bile anmayalım'' dedikten sonra gözlerden kayboldu.