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01 Haziran 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 10:00:00

Önümüzdeki yaz düğün var

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3 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan oyuncu Eda Ece, evlilik sinyali verdi: ''İlişkimiz evliliğe doğra gidiyor ama muhtemelen gelecek yaz.''

3 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan oyuncu Eda Ece, evlilik sinyali verdi: ''İlişkimiz evliliğe doğra gidiyor ama muhtemelen gelecek yaz.''

Başrolünü Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz'la paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer hakkında konuştu. Ece, önceki akşam ELLE Style Awards gecesinde boy gösterdi. Yeşil kıyafetiyle ilgi odağı olan oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. 3 yılda 4 kez ayrılık yaşadığı erkek arkadaşını geçtiğimiz haftalarda takipten çıkaran Ece, "Buğrahan zaten bana aynı evin içinde yine mi sildik diye bana kızıyor. Bir daha yapmayacağım" dedi. Ece, erkek arkadaşına olan hislerini, "Birbirimize uğurlu geliyoruz" derken evlilik sorularına ise "Bir noktada oraya gider ama bu yaz değil" yanıtını verdi.

Etiketler : Önümüzdeki yaz düğün var Başrolünü Şevval Sam Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz
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