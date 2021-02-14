Online cenazeye katıldım!

Hafta içi anneannesi Keziban Cansızoğlu'nu kaybeden şarkıcı Işın Karaca, cenaze törenine online katıldı. Böyle bir durum yaşayacağını tahmin etmediğini söyleyen Karaca, "Şu pandemide online konser, düğün, okul gördük. Ama anneannemin cenazesine online katılacağım aklımın ucuna gelmezdi. Yasımızı bile doğru dürüst yaşayamıyoruz" dedi.