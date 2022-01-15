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15 Ocak 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 16:30:00

Önder Öztarhan'dan Aslı Enver itirafı: İlk görüşte aşık oldum

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Aslı Enver'le aşk yaşayan Önder Öztarhan, "Evet ilişkimiz çok yeni, her şey ilk görüşte başladı. Bir elektriklenme oldu ve şimdilik güzel gidiyor" dedi.

En son ekranlara veda eden 'İstanbullu Gelin' dizisinde yer alan Aslı Enver'in (37) kendisinden 12 yaş büyük olan iş adamı Önder Öztarhan'la (49) birlikte olduğu iddia edilmişti. Bir süredir gözlerden uzakta aşklarını yaşayan ikiliden Önder Öztarhan, aşk itirafında bulundu. Magazin Masası programına açıklamalarda bulunan Öztarhan, "Evet ilişkimiz çok yeni, her şey ilk görüşte başladı. Bir elektriklenme oldu ve şimdilik güzel gidiyor" dedi. Çiftin ortak arkadaşları aracılığıyla bir partide tanıştıkları öğrenilmişti.

Etiketler : aslı enver önder öztarhan aşk itiraf magazin
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