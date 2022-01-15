Aslı Enver itirafı

En son ekranlara veda eden 'İstanbullu Gelin' dizisinde yer alan Aslı Enver'in (37) kendisinden 12 yaş büyük olan iş adamı Önder Öztarhan'la (49) birlikte olduğu iddia edilmişti. Bir süredir gözlerden uzakta aşklarını yaşayan ikiliden Önder Öztarhan, aşk itirafında bulundu. Magazin Masası programına açıklamalarda bulunan Öztarhan, "Evet ilişkimiz çok yeni, her şey ilk görüşte başladı. Bir elektriklenme oldu ve şimdilik güzel gidiyor" dedi. Çiftin ortak arkadaşları aracılığıyla bir partide tanıştıkları öğrenilmişti.