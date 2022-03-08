Önceliği çocuğu

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Sabah programı sunan Zahide Yetiş 'En İyi Kadın Sunucu' seçildi. Yetiş ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı. Yetiş, oğlu Aras'ın teknolojiye çok meraklı olduğunu söyledi. Dışarıya çok çıkmadığını söyleyen sunucu, "Çocuk olunca dış dünyayla irtibatımız kesiliyor" dedi.