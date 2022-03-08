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08 Mart 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 13:30:00

Önceliği çocuğu

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Sabah programı sunan Zahide Yetiş 'En İyi Kadın Sunucu' seçildi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Sabah programı sunan Zahide Yetiş 'En İyi Kadın Sunucu' seçildi. Yetiş ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı. Yetiş, oğlu Aras'ın teknolojiye çok meraklı olduğunu söyledi. Dışarıya çok çıkmadığını söyleyen sunucu, "Çocuk olunca dış dünyayla irtibatımız kesiliyor" dedi.

Etiketler : Önceliği çocuğu Mood Ödülleri sahipleri Zahide Yetiş
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