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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:27:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:27:00

Önce vatandaşlık sonra düğün

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4 yıldır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evlilik kararı aldı.

4 yıldır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evlilik kararı aldı. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de tatil yapan çiftten Özer, Lizbon'dan 800 bin euro'luk bir daire satın almıştı. Çiftin bu evlendikten sonra bu evde yaşayacağı öğrenildi.

Etiketler : Önce vatandaşlık sonra düğün Alina Boz Sezen Aksu Mithat Can Özer
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