Önce vatandaşlık sonra düğün

4 yıldır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evlilik kararı aldı. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de tatil yapan çiftten Özer, Lizbon'dan 800 bin euro'luk bir daire satın almıştı. Çiftin bu evlendikten sonra bu evde yaşayacağı öğrenildi.

