Önce nikah sonra düğün

Oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy muradına eriyor. İkili, 9 Eylül'de evlerinde aile arasında nikâh, 10 Eylül'de ise düğün yapacak.

En son 'Yasak Elma' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Berk Oktay ve nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikah tarihleri belli oldu. Oktay, geçtiğimiz aylarda Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı. Atiksoy ve Oktay, 9 Eylül'de Zekeriyaköy'de evlerinin bahçesinde aile arasında yapılacak bir nikâhla dünya evine girecek. Çift, 10 Eylül'de ise, Polonezköy'de düğün yapacak. İkili, dizi çekimleri nedeniyle balayına daha sonra çıkacak. Oyuncular yıllar önce 'Savaşcı' dizisinde rol gereği nikâh masasına oturmuştu. Dizide senaryo gereği yaşanan bu sahneler eylül ayında gerçek olacak.