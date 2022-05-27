Önce kariyer sonra evlilik

Sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le 5 yıldır mutlu bir ilişkisi olan Alina Boz, "Benim için şu an kariyer ön planda" diyerek evlilik planlarını ertelediklerini belirtti.

En son dijitalde yayınlanan 'Aşk 101' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alina Boz, önceki akşam Bomonti'deki bir davette görüntülendi. Oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet ederek samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir ekranlarda olmayan Boz, bu zamanda eğitimine önem verdiğini söyledi. Dinlenmenin kendisine iyi geldiğini ifade eden Boz, "13 yaşımdan beri ilk defa bu kadar uzun dinlendim" dedi. Su sporlarına ilgi duyan oyuncu, yazın tatil planı hakkında, "Deniz kenarında olmayı tercih ediyorum. Bodrum'da geçen sene Sezen Aksu'yu ziyarete gittik. Bir de su sporları yapmayı seviyorum. Bu yüzden yine Bodrum'a gidebilirim" dedi. 5 yıldır birlikte olduğu sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan Boz, ''Çok güzel gidiyor, zaten yıllardır da iyi gidiyor" dedi. Habercilerin evlilik soruları karşısında oyuncu, "Benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum" yanıtını verdi.