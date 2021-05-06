Önce itiraf etti sonra sildi

En son Zalim İstanbul'da oynayan Bahar Şahin, kalbini Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e kaptırdı. Şahin'in birlikteliği önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Şahin, erkek arkadaşıyla olan karesini 'love' (aşk) sözüyle paylaştı. Şahin ve Toköz, ilişkilerinin sosyal medyada yorumlara neden olmasıyla paylaşımlarını yayından kaldırdı. İkilinin paylaşımı kaldırması, Beşiktaş'ta yükselen bir grafiği olan Dorukhan Toköz'ün isteği üzerine mi kaldırıldı şeklinde düşündürdü. Instagram'dan birbirini takip etmeyen çiftin, ilişkilerinin ise yeni başladığı öğrenildi.

