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21 Haziran 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 14:30:00

Önce iş sonra tatil

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Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam yüzü olduğu markanın davetinde boy gösterdi. Erçel, beyaz elbisesiyle beğeni topladı.

Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam yüzü olduğu markanın davetinde boy gösterdi. Erçel, beyaz elbisesiyle beğeni topladı. Oyuncu, habercilerle bir araya gelerek ayaküstü sohbet etti. Erçel, Burak Deniz ile başrolünde yer alacağı yeni sezonda ekrana gelecek olan 'İki Yabancı' dizisinin 5 bölüm stok çekimlerinin tamamlanmasıyla sevgilisi Hakan Sabancı'yla tatile çıkacağını söyledi. Erçel, "Burak'la yıllar sonra bir araya geldik. Dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından tatile çıkacağız" dedi.

Etiketler : Önce iş sonra tatil Hande Erçel Burak Deniz
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